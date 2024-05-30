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o絵画　リトグラフ版画　額装品
商品番号 T28485142063
商品名

o絵画　リトグラフ版画　額装品
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 8,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

米国のア−ノルド・アラニッツ（ArnoldAlaniz）と言う作家のリトグラフ版画です。　夕暮れ（Atsunset）　と言う作品の限定３５０枚の３３４番です。　額装サイズは約縦２６ｘ横５９ｃｍ細長い作品です。　もちろんサイン、ナンバリングはございます。彼の作品は、時として華やか色合いや、柔らかな陰影がオパ−ルのような光・彩を生み出す画風で見る者を魅了する。簡単な作家略歴はお付けします。　会社在庫の特販品です。なにかご不明な点等がございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください。この作品が気に入っていただいた方にもらって頂ければと思っています（^⁠_⁠^）#21000
http://narcologia.ru/goods/browse615291.html
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