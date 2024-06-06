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佐久間大介 滝沢歌舞伎ZEROステフォ女形 公式写真セット
商品番号 W60584431549
商品名

佐久間大介 滝沢歌舞伎ZEROステフォ女形 公式写真セット
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

滝沢歌舞伎ZERO2019佐久間大介ステフォ女形新品未開封ジャニーズショップ公式写真セルフィー等14点Jr.時代のものからデビュー後のものです。アルバムに入れて保管していました。硬質ケース、ダンボールを使用し、水濡れ防止、折れ曲がり防止の梱包をして発送します。
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