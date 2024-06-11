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183 盆栽　盆栽鉢　植木鉢　中国鉢　海鼠　ナマコ
商品番号 F28255612668
商品名

183 盆栽　盆栽鉢　植木鉢　中国鉢　海鼠　ナマコ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

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商品詳細

盆栽　盆栽鉢　植木鉢　中国鉢　海鼠　ナマコになります。種類···皿・鉢サイズは画像を参照して下さい。経年による汚れやキズ等はありますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。値下げにもできる限り対応致しますのでよろしくお願い致します。配送時の破損が発生した際には、こちらも対応いたしますので、購入者の方も対応よろしくお願いいたします。
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