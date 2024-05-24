ピアノ　イス　椅子　調整式

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商品詳細
中古品です。金属製なのでずっしりがっちりしてます。クッションは程よく固めです。大きなダメージはありませんが、細かな傷や汚れがあります。プチプチを巻いて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/troupe428611.html
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