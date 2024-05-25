ホットトイズ ホークアイ(エンドゲーム)

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フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男スケール···1/6ホットトイズホークアイ エンドゲームコレクション整理の為、出品になります開封品です。 ●購入後、確認の為一度開封しましたが、その後暗所で保管してました。その他目立った汚れ・パーツの欠品はありません。素人検品ですが状態は良好で綺麗かと思います。パッケージに大きなダメージはないですが、スレや小キズ等あるかと思います。あくまで個人保管の為、本体や箱に見落とし等ある場合がありますので細かな状態を気にする神経質な方は購入をご遠慮ください。商品に特に問題はないかと思いますが、完璧品をご希望の方もご遠慮ください。