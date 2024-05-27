Heather Brown『 Wahine He’e Nalu 』Lサイズ

ヘザーブラウン『ワーヒーニヘエナル』Lサイズマットプリント 額縁セットアートサイズ ： 約406mm×約508mm（16×20inch）額縁サイズ ： 約520mm×約640mm（ビンテージ仕様フレーム）※ 海外規格のため、インチ表記となっております。上記サイズは目安としてご参照ください。滅多に出まわらないLサイズなので、この機会にいかがでしょうか※ 目立つスレ・傷はなく綺麗な方だとも見ますが、新品ではありません。完璧な商品をお求めの方は購入をお控え下さい※ 発送は購入日の翌休日（土・日・祝日）となります※ 喫煙、ペット環境はありません※ コメント中でも、即購入の方優先となります、ご了承ください＃HeatherBrownヘザーブラウン＃グリーンルームギャラリー＃雑貨飾り波虹カヒコヤシの木＃ハイビスカスホヌモンステラサーフワイキキノースショア＃インテリアビンテージデッドストックオールドハワイアン＃キャシーマムトートバックタペストリー＃ホノルルハワイアンサーフィンサーフサーファー＃ハワイhawaiiハワイアンhawaiianダイアモンドレインボー＃湘南雑貨インテリアオールディーズOldies外国人/人気アーティスト···ヘザーブラウン



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