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ポケモンカード　レイジングサーフ　8枚セット
商品番号 W80755849022
商品名

ポケモンカード　レイジングサーフ　8枚セット
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフカード名···ガブリアスexテラスタルフーパexカプ・コケコexユキメノコexオトシドリexグラードンarプラスルarモトトカゲar以上8枚セットです。パックの袋に一枚ずつ入れて曲がらないよう発想します。レアリティ···URレアリティ···ARレアリティ···RR鑑定状況···未鑑定
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