ポケモンカード　レイジングサーフ　8枚セット

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商品詳細
シリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフカード名···ガブリアスexテラスタルフーパexカプ・コケコexユキメノコexオトシドリexグラードンarプラスルarモトトカゲar以上8枚セットです。パックの袋に一枚ずつ入れて曲がらないよう発想します。レアリティ···URレアリティ···ARレアリティ···RR鑑定状況···未鑑定
http://narcologia.ru/goods/stealth919376.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy645153.html
http://narcologia.ru/goods/protein740234.html
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