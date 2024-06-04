ロイヤルカナン 猫用 消化器サポート ドライ 2kg

ロイヤルカナン猫用消化器サポートドライ2kg期限…2024/03/29別のフードに切り替えたため出品します。※便秘の子用の「可溶性繊維」ではありませんので、お間違いないようご注意下さい。ご質問などありましたらお気軽にどうぞ。即購入OKです⭐︎お値下げご希望の方はコメント前に必ずプロフをご確認ください。#ロイヤルカナン#消化器サポート



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