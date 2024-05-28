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バニー セレクションプロ ヘアボールコントロール 450g （ 225g×2 ）
商品番号 F31857567132
商品名

バニー セレクションプロ ヘアボールコントロール 450g （ 225g×2 ）
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

御来店有難うございます。400g×3袋セットです。賞味期限2024/07/31送料込み参考売価¥5,747送料込み販売価格¥4,129　(宅急便orゆうパック)　◎値引き交渉はお断りさせて頂きます。#小動物フード#イースター#グルテンフリー#バニー#バニーセレクションプロ#ヘアボールコントロール
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