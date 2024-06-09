アランズナチュラルドッグフードラム新品未使用

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商品詳細
フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ総重量···2〜2.9kgドライフードです。カナガン、モグワンなどのレディシアンのものです。定価4750円賞味期限は2024,7まであります。詳しくは画像参照してください他でも出品していますのでコメントください送料、手数料が高いのでお値下げは無しでお願いします。#レディシアン#カナガン#モグワン#無添加#グルテンフリー#アレルギー#プレミアムフード
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