ラルフローレン ポロシャツ　レディース　M ブラック　ビッグポニー

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商品詳細
こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は黒でビックポニーは黄色、サイズはMです。平置き採寸でもご確認ください。特に目立った傷や汚れはありませんが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬などのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36身幅40着丈60.5
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