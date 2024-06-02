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ネイティブバッグ革フリンジkeikiiiアリシアスタン ロンハーマン
商品番号 V28263944945
商品名

ネイティブバッグ革フリンジkeikiiiアリシアスタン ロンハーマン
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔古着屋で購入したポシェットになります。本革だと思います。ポーチ部分約18×14くらい。フリンジ約１４センチ。ショルダー約112くらい。傷汚れあり。ワンポイントに可愛いバッグです。ヴィンテージにご理解いただける方に。
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