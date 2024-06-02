かわいい キャリーケース [ローズピンク] 機内持込 BASILO-2510S ...

■サイズ【ハンドル・キャスター部含む】【SSサイズ/機内持ち込み】1泊2泊用【全体サイズ】H48cm*W36cm*D24cm※ハンドル・キャスターを含むサイズ【ケースサイズ】H40cm*W35cm*D24cm【重量】約2.5kg【容量】約33L■ボディ\u003e\u003e軽さと頑丈さを本体にはABSを使用ファスナータイプで超軽量化を実現表面は傷キズや汚れが目立たないエンボス デコボコ シボ加工■キャスター\u003e\u003e動かしやすい4輪タイプのダブルキャスター360度回転の大型車輪の合計8輪の車輪を搭載キャスターもグレードを上げ、静かな加工です■ロック\u003e\u003eカギをなくす心配がないTSAダイヤルロック式■ハンドル\u003e\u003e軽量アルミハンドル装備キャリーケースの命の一つ、キャリー持ち手部がアルミ設定なので移動がとてもラクラク■内装\u003e\u003eシンプルで機能的な収納スペース収納スペースの片側にメッシュポケット付きの仕切りが付いていますもう片側にはベルトタイプのクロスバンド付きで、移動中も中の荷物を安心固定【必ずお読みください】輸入商品のため輸送の際に多少の小キズや汚れがある場合がございます【ご購入時のお願い】購入前にコメントお願いします人気商品のため品切れになっている可能性がございます【送料に関して】送料無料で発送をさせていただいておりますが北海道・沖縄は別途、1,000円を送料としてご負担いただいております【お値段について】ぎりぎりのお値段ですのでお値引きのご相談はご遠慮ください【返信および発送について】土・日・祝日は発送が出来ません土・日・祝日・平日17時以降は返信が出来ません#BASILO#BASILO02510#trunk#キャリーバッグ#スーツケース#キャリーケース#キャリーバック#トランク#旅行カバン#旅行バック#Sサイズ#小型#軽量#軽い#かわいい#おしゃれ#おすすめ#人気#弾丸#旅行#中学生#高校生#女子#女子旅#ひとり旅#国内旅行#トラベル#修学旅行#海外旅行#リゾート#春休み#夏休み#冬休み#1泊2日#出張#遠征#コミケ#コスプレ#tsaロック#ダイヤルロック#送料無料



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