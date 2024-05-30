Apple Watch キラキラカバー大粒アップルウォッチレザーバンドベルト黒 ...

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在庫調整の為専用ページからのご購入で¥22000値引き不要の場合は即購入頂いて大丈夫です。アップルウォッチカスタム出品内容 ベゼル＆ベルトカラー シルバー大粒エクセレントモデルベルト 本革型押しクロコ カラー ブラックバックル＆アダプター ブラックこちらのモデルはシリーズ8/7/6/5/4/3/2/SE45mm42mm41mm40mm38mm在庫あり。44mm完売中男女兼用モデルベゼル側面に数百のマイクロczダイヤモンドを敷き詰めベゼルフェイスには大粒のczダイヤをセッティング。本物のジュエリー同様の製造工程を経ておる為キラキラと目を引くデザインですがczは透明度が高く光穴から溢れる輝きは大変見事で、飽きが来ず長い間重宝します。セラミックモデルのみ装着不可 仕様フレーム::14kホワイトゴールドコーティングダイヤ::A等級CZキュービックジルコニア ブリリアントカット一つ一つ手作業にてセッティングする為、デザインから製作、完成迄に最低1カ月を要します。※手元に数点在庫ございますので即日発送させて頂きます。当ベゼルは提携先のジュエリーショップへ依頼しCZキュービックジルコニアを手作業にてセッティングしております。土台となるベゼルフレームは18kコーティングにより丈夫で非常に美しく輝く為、後乗せコーティング剤など不要です。コーティング剤使用のタイプはコーティング剤自体、耐久期間が非常に短く、熱に弱く太陽熱などで簡単に溶け出したり、雨で流れてしまいますまずコーティング継続も難しい為おススメしません。※applewatch本体は付属しませんListofstories☆2020年4/2に直接お電話にて超有名企業から当商品へスカウトオファー頂きました☆☆:2020/5月 百貨店ブランド/某ジュエリーショップ直営店様より当方ベゼルの同型枠でアップルウォッチジルコニアケースとしての商品企画のご協力依頼頂きました。2020年/7月 百貨店某ジュエリーショップ直営店様にて現在アップルウォッチ用翡翠ベルトの鑑別書作成中☆完成後随時出品致します。2020年/7月 鑑定書付きカスタムセット完成2020年/8月 超有名企業様からのお誘いで大型ECモール出店予定231