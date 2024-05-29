✨未使用展示品　入手困難✨PRADA 長財布　三角プレート　サフィアーノ　ロゴ

他にも小物をたくさん出品しております！#MODAWallet←商品一覧※専用箱や付属品などはなく、商品のみの発送となります。■ブランドPRADAプラダ長財布 ロングウォレット フラップ Wフラップ スナップボタンボタン ファスナーサフィアーノ サフィアーノレザー三角プレート プレート金具 プレート ロゴプレート アイコン ブランドロゴ ロゴ 金具 刻印 GD645■サイズ縦：12.0㎝横：18.2㎝厚さ：1.9㎝■色(カラー)ブラック シルバー 黒色 銀色■型番85■状態ランク未使用展示品です。自宅保管でごさいますので、神経質な方やご理解頂けない方はご入札をお控えください。※商品の状態は必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。※ご不明な点がございましたらお気軽にコメントお願いします！■購入先→古物許可証が必要な鑑定済みのブランドショップ■確認事項・箱や袋など付属品はなく、商品のみとなっております。・購入前に必ずプロフィールをご覧下さい。#MODAWallet←商品一覧■商品番号→



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