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- クレージュの、カットソーと、アーバンリサーチの、スカート。
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商品詳細
クレージュの綿のカットソーとアーバンリサーチのスカートをセットにしました。スカートは、ハリと光沢のある素材、ポリエステルです。両方とも、黒です。価値ある一品として、登場です。とても、割安になっています。とても、相性が良くて、素敵に見えると思いました。クレージュのカットソーは、ミラーボタンが反射します。伸縮性に優れています。スカートは、フリーサイズでゴムになっていて、裏地付き。☆ーーーーーーーーーー☆スカート ふ平置き採寸長さ 約63cm裾長さ 約110cm☆ーーーーーーーーーー☆もしよろしければ、いかがでしょうか？例えば、合唱祭や、観劇、パーティーなどなど、コサージュや、ネックレスで装って下さい。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···ボートネック季節感···春、夏、秋
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