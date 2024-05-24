JUNYA WATANABE COMME des GARCONS Tシャツ

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JUNYAWATANABECOMMEdesGARCONSジュンヤワタナベコムデギャルソンのTシャツです。FREERIDERピンク小さめサイズ平置き、実寸で、肩幅35.5㎝、身幅41㎝、着丈50㎝。サイズは、XSのサイズ感です。素人採寸にて多少の誤差はお許し下さい。古着、ヴィンテージにご理解のある方の購入をお待ちしています。納得の上で、購入して下さい。不明な点は気軽にご質問下さい。カラー···ピンク袖丈···半袖