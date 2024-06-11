プレイコムデギャルソン 半袖ポロシャツ ハート ワンポイントロゴ M ...

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何年か前に大阪のコム・デ・ギャルソンのお店で購入しました。数回着用して、その後は長い間保管した状態になっていました。目立った汚れや襟周りのヨレやスレもほとんどなさそうですが、若干色褪せがあるかもしれません。写真で確認お願いします。自宅保管しておりましたのでご理解いただける方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。身幅42cm肩幅36cm着丈52cmカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋