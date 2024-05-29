【未使用】ヒステリックグラマー×プレイボーイ タンクトップ FREE 白

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商品詳細
ヒステリックグラマーとプレイボーイのコラボタンクトップです。バックにはヒスロゴがプリントされています。未使用品に画像のタグも付けて、定価の半額以下です！【商品名】MISSERIKATOTHタンクトップ【商品番号】11191CR01【カラー】DIRTYWHITE【表記サイズ】FREE【実寸サイズ】(公式サイトより)身幅45総丈68.5【素材】綿100％【定価】12980円ほかにも出品しているため、早い方優先とさせていただきます。畳んで発送しますので、折れシワはご了承ください。プロフもお読み願います。カラー...ホワイト柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ヒステリックグラマーHYSTERICGLAMOURプレイボーイPLAYBOY19SSカットソータンクトップノースリーブプリント
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