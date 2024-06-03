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商品詳細
PINKHOUSE黒✖️アイボリーのドットブラウスフレンチスリーブカラー···ブラック柄・デザイン···ドット素材…ポリエステル季節感···春、夏、秋●サイズ肩幅55㎝身幅50㎝着丈48㎝素材がポリエステルなのでオールシーズン着れます。また、普段着からフォーマルまで大丈夫です。購入してから月日が経っていますので見落としがあるかもしれません。あくまでも中古品にご理解ある方のみ購入願います。＊＊セットでスカートも出品中
http://narcologia.ru/goods/mobilehome165943.html
http://narcologia.ru/goods/seamless538929.html
http://narcologia.ru/goods/capitation320008.html
ピンクハウス 黒ドットリボンブラウス
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