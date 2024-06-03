United Arrows Vネックプルオーバー　美品

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UnitedArrows＜STYLEforLIVING＞Vネックニットプルオーバー定価15400円お色はネイビーです1回のみ着用商品説明〜サイトより添付〜ハイゲージで編みこまれた柔らかい風合いのニットプルオーバー。深く開いたバックネックが女性らしさを引き立て、ボタンのディテールがアクセントに。ゆったりとしたシルエットで着心地が良く、リラックスムード漂うアイテムです。素材ポリエステル55％、コットン45％日本製身幅約56cm身丈約58cm目立った傷や汚れはありませんが、USED品ですので、細かい事が気になる方はご遠慮下さい。ご理解の上ご検討宜しくお願い致します採寸は平置きで素人採寸です。見落としや誤差はご容赦頂けますと幸いです。丁寧な梱包を心掛けております。発送は極力小さくさせていただいております、ご了承ください。UnitedArrowsgreenlabelrelaxingLaTOTALITEURBANRESEARCHJOURNALSTANDARDle.coeurblancGALLARDAGALANTEBEAMSCOLLAGEGALLARDAGALANTEBEAUTY\u0026YOUTHSpick\u0026SpanBARNYARDSTORMNATURALBEAUTYBASICundixcorsSLOBEIENAカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏