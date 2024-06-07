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日本製【mode kayo 】ハイネックジャケットコート (M-L) 毛100%
商品番号 L94524843452
商品名

日本製【mode kayo 】ハイネックジャケットコート (M-L) 毛100%
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✿商品番号a1048-PT3コメントなしで、即購入もOKです。フォロー頂きますと表示価格よりお得に購入頂けます。☞プロフィール欄をご覧ください。#七星ふくレディース#七星ふくレディースアウター꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆✿商品説明modeKayo日本製ハイネックジャケットコート厚さ普通コートやジャケットとしては少し薄手伸縮性(ストレッチ)なしサイドポケット肩パッドなし比翼ボタンゆったり毛100%秋冬コーデ軽い着心地わかりにくいですが、縦に模様が入っています✿サイズ表記　　M-L　　　　(L相当としていますが　　　　下記寸法も必ずお確かめ下さい。　　　　トルソーはMサイズです。)　　　　✿実寸(cm)着丈　　65肩幅　　-身幅　　63袖丈　　-裄丈　　79素人平置き採寸ですので、ご了承下さい。✿カラー・素材ほぼ黒写真4枚目に近い色です。写真をご確認ください。撮影環境や使用するモニター、反映されにくい色味など、商品と画像に若干の色誤差が生じますことをご了承ください。✿季節感春・秋・冬✿状態イメージ:ABS→未使用に近い、傷や汚れがほぼないA→若干の使用感あるが状態の良いUSED品B→やや傷や汚れあるが目立たない程度C→目立つような傷や汚れ、ダメージあり素材の特性上少し毛羽立ちがありますが大きなダメージなくご愛用いただけると思います。꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆꙳⋆【注意事項】・画像小物は商品に含まれません。・検品はきちんと行っておりますが、素人　検品ですので汚れやスレ等見落としがあ　る場合もございます。ご了承ください。・商品のデザイン、状態には主観を伴い　表現及び受け止め方に個人差がござい　ます。・古着、ヴィンテージ、USED品にご理解　ある方のご購入をお待ちしております。素敵なお洋服との出会いがありますようにᵕ̤ᴗᵕ̤
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