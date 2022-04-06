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mellowneon mellow's 2wayキルティングバッグ
商品番号 B46856119186
商品名

mellowneon mellow's 2wayキルティングバッグ
ブランド名 メロウネオン
特別価格 税込 2,319 円
在庫状況 あり

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商品詳細

mellowneonキルティングバッグベージュ金具の部分が少し摺れています。数回使用済みですが表側は美品だと思います即購入⭕️
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