新品　ポールスミス　フラワー柄　フローラルライン　長財布

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ご覧いただきありがとうございます。他にも多数出品しています。宜しければご覧ください。□▪□▪□▪□▪□▪#ketty_ポールスミス #ketty_clothes□▪□▪□▪□▪□▪PWD746-24見た目はピンク、中を開けると花柄の可愛いデザインです。ポールスミスらしいかわいさです。小銭入れも大きく使える、カードも10枚ほど収納できます。状態：新品ですが、自宅保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。また、革なので購入時からのスレ傷もあるかと思います。（革のため）箱が必要な場合、1000円いただきます。その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にて確認ください。他のポールスミス、ヴィヴィアンなども出品しています。