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FURLA ハンドバッグ
商品番号 Q45961096194
商品名

FURLA ハンドバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 6,370 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アウトレットで購入しました。●購入時期：2020年3月●カラー：ブラック●サイズ：幅:27.5cm高さ:21.0cmマチ:11.5cm●素材：革●その他：バッグのホックに変色及び付属の袋に汚れがあります。写真でご確認ください。写真をご確認の上、未使用品ではありますが、素人保管であるということをご理解いただいた上で、ご購入をお願いします。#フルラ#FURLA#ハンドバッグ#ショルダーバッグ#バッグ
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