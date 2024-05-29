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グレディブリリアン／コットンリネンプルオーバー・ブラウス
商品番号 R13649728686
商品名

グレディブリリアン／コットンリネンプルオーバー・ブラウス
ブランド名 グレディブリリアン
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。グレディブリリアンで購入したプルオーバーです。購入価格は13,000円弱くらいだったと思います。着用回数は短時間一度程。used品にご理解いただけます方、宜しくお願い致します。＊素材　綿60%麻40%＊カラー　ホワイト＊サイズ　38(M)着丈　約68cm袖は七分袖くらい＊サラリとした素材感で涼しく着ていただけると思います。透け感がありますので、下にタンクトップやTシャツをあわせて着用していただければと思います。＊お値下げしました♪4,500→4,200
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