グレディブリリアン／コットンリネンプルオーバー・ブラウス

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ご覧いただきありがとうございます。グレディブリリアンで購入したプルオーバーです。購入価格は13,000円弱くらいだったと思います。着用回数は短時間一度程。used品にご理解いただけます方、宜しくお願い致します。＊素材 綿60%麻40%＊カラー ホワイト＊サイズ 38(M)着丈 約68cm袖は七分袖くらい＊サラリとした素材感で涼しく着ていただけると思います。透け感がありますので、下にタンクトップやTシャツをあわせて着用していただければと思います。＊お値下げしました♪4,500→4,200