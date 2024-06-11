レオナール 華やか 長袖カットソー ポロシャツ ラメ入り 高級

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沢山の商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。こちらは、レオナール独自の華やかなプリント柄がお洒落な長袖カットソーになります。襟先にシルバーのラメが可愛いです♪◉アイテム・特徴LEONARDレオナールカットソーポロシャツ◉サイズLくらい実寸肩幅40cm身幅48cm着丈59cm袖55cmサイズ表記がございませんので、実寸サイズをご参考になさって下さい。平置きでの採寸になります。着画はお断りいたします。◉状態シミや汚れなどない綺麗なお品です。◉カラー青、紫系ブルー、ネイビー、パープル◉素材綿100%スリット系使用◉製造日本製◉付属品なしアパレル・雑貨を中心に状態の良いモノを出品しております。よければその他の出品物も是非ご覧下さい。↓レディース商品一覧↓#kringレディースファッション