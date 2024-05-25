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POLO ラルフローレン ポロシャツ
商品番号 V19836453694
商品名

POLO ラルフローレン ポロシャツ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,896 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入したものなので古着にご理解頂ける方だと幸いです。目立った汚れはないですが、裾部分よれあります。
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