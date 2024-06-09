M102 Dyna Comp[ダイナコンプ]純正ACアダプタ付属

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MXR / M102 Dyna Comp｜製品レビュー【デジマート・マガジン】 MXR / M102 Dyna Comp｜製品レビュー【デジマート・マガジン】



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M102DynaComp[ダイナコンプ コンプレッサー]2012年に新品で購入後、ほとんど使用せず自宅に保管していました。モリダイタイラ正規品です。動作確認しましたが、問題ありませんでした。●MXR純正のACアダプターが付属します。[以下メーカー説明より]ギター用コンプレッサーの代名詞とも呼べる”ダイナコンプ”はこれまで世界中のトップギタリスト達の足元に必ずといってよいほど見え隠れする、ギタリストの必須アイテムです。クリーンサウンドでのパーカッシヴなカッティングや、ギターソロでの滑らかなサスティンを得るのに効果を発揮します。#MXR#M102DynaComp種類···エフェクター・プロセッサー