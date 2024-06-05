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RAW FUDGE 日本製　ボリュームスリーブパイピングブラウス
商品番号 D13747608299
商品名

RAW FUDGE 日本製　ボリュームスリーブパイピングブラウス
ブランド名 ローファッジ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントボルドー、バーガンディーのお袖が美しいブラウスです。クローゼット整理のため出品します。タグ付き新品ではありますが、素人の自宅保管品であり、折りたたんでの発送になる旨ご理解いただける方いかがでしょうか？〜サイトより引用〜素材本体・袖裏部分:ポリエステル100%洗濯表示手洗い可　ドライクリーニング　ウェットクリーニング商品コード7623575サイズM総丈62.5肩幅37袖丈56袖ぐり48バスト97定価　16,500円
http://narcologia.ru/goods/passionate236313.html
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