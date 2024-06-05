RAW FUDGE 日本製　ボリュームスリーブパイピングブラウス

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テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···レッド袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントボルドー、バーガンディーのお袖が美しいブラウスです。クローゼット整理のため出品します。タグ付き新品ではありますが、素人の自宅保管品であり、折りたたんでの発送になる旨ご理解いただける方いかがでしょうか？〜サイトより引用〜素材本体・袖裏部分:ポリエステル100%洗濯表示手洗い可 ドライクリーニング ウェットクリーニング商品コード7623575サイズM総丈62.5肩幅37袖丈56袖ぐり48バスト97定価 16,500円