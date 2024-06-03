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リーバイス　メイド\u0026 クラフテッド デニム　ブラウス　レースアップ　編み上げ
商品番号 D75877227553
商品名

リーバイス　メイド\u0026 クラフテッド デニム　ブラウス　レースアップ　編み上げ
ブランド名 リーバイスメードアンドクラフテッド
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リーバイス　Levi’sMade\u0026CraftedLMCDENIMLACEUPTOPデニムレースアップトップアイコニックなWesternShirtをモダンにアレンジ。レースアップのVネックラインが特徴です。●カラー：ブラックウォッシュ●サイズ：S：着丈58cm、バスト104cm、袖丈58cm、肩幅40cm　大きく目立った汚れなどございませんが、自宅保管、USED品とご理解頂きご購入をお願い申し上げます。☆ご質問はお気軽にコメントください！！#niccoのトップス一覧プラージュ　イエナ　アパルトモン　ドゥーズィエムクラストゥモローランド　エストネーションロンハーマンなどお好きな方に❤︎
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