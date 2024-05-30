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- 新品未使用品 日本製ギャザー プルオーバーTシャツ
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。新品未使用品日本製ギャザー プルオーバーTシャツ 胸のギャザーがポイントです。涼感繊維なので、着用時涼しいです。発色が綺麗です。購入しましたが、着用せずに保管していました。人が着用した古着ではなく、新品未使用品です。古着が嫌な方にどうぞ。サイズ着丈 約55肩幅 約36身幅 約 52袖丈 約31品質表示、下げ札確認下さい。写真をご確認ください。 全ての面を写真を載せてつもりです。写真を良く見て確認し、ご理解の上購入してください。その際写真掲載して欲しい所有れば、気軽に声をかけてください。対応します。プロフィール確認お願い致します。畳んで、保管していたので、多少の畳みシワがありますが、ご了承下さい。色···パープル袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、その他テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル4810110623268
http://narcologia.ru/goods/approximate875820.html
http://narcologia.ru/goods/displease732031.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit575186.html
カノコワイドギャザープルオーバー[品番：OLOW0010543]｜OLIVE ...
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カノコワイドギャザープルオーバー[品番：OLOW0010543]｜OLIVE des OLIVE OUTLET（オリーブデオリーブアウトレット）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）
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