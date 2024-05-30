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限定展開　fine\u0026chillin ロゴ プリントTシャツ３枚セット
商品番号 X52898780904
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限定展開　fine\u0026chillin ロゴ プリントTシャツ３枚セット
ブランド名 フリークスストア
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

フリークスストア限定展開　fine\u0026chillinロゴプリントTシャツ３枚セットナチュラルグレーブルーサイズFREEナチュラルとグレーは使用感はありますが、特に目立つ傷み等ありません。ブルーですが、購入2日目でハイターが散ってしまい点々と色落ちしてしまいました。画像確認して下さいませ。しっかりとした程よく厚みのある生地です。古着ライクなビッグロゴが可愛い！オーバーサイズTシャツ●フロントにプリントされた大きなサイズのロゴがキャッチーなデザイン●ビッグシルエットでさり気なく体形カバーもできます●長めの袖丈で折ってアレンジしても◎●ヴィンテージ感とメンズライクな雰囲気が漂う、こなれたプリント配色●吸水性が高く夏も快適なコットン素材
http://narcologia.ru/goods/cotton935961.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual861746.html
http://narcologia.ru/goods/competitive846181.html
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FREAK'S STORE/フリークスストア fine&chillin ロゴ プリントTシャツ ...
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