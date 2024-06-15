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キャミレイヤードシャツワンピース
商品番号 C57658040065
商品名

キャミレイヤードシャツワンピース
ブランド名 ダズリン
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品　¥13200→8000ラッピングの袋が開封の際小さく破れてしまっています。サイズが合わなかったので出品しました。メルカリ初心者＆写真下手なので画像があれですが、公式さんの画像通りです。袖丈...長袖カラー...ベージュ
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