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新品！J \u0026M DAVIDSON 長財布
商品番号 X50019079133
商品名

新品！J \u0026M DAVIDSON 長財布
ブランド名 ジェイアンドエムデヴィッドソン
特別価格 税込 19,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

J\u0026MDAVIDSONジェイアンドエムデヴィッドソン長財布新品未使用箱　あり（箱は多少のキズあり）デパートにて購入しました使わずじまいなので　出品しますお財布にお金以外にも　ポイントカード　レシート　領収書　など入れる方には　使いやすいサイズです定価税込85.800円ブランド品は全て直営店のみで　購入しています疑うような質問はご遠慮願います素材···本革財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/subtropical349401.html
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