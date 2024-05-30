新品！J \u0026M DAVIDSON 長財布

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商品詳細
J\u0026MDAVIDSONジェイアンドエムデヴィッドソン長財布新品未使用箱 あり（箱は多少のキズあり）デパートにて購入しました使わずじまいなので 出品しますお財布にお金以外にも ポイントカード レシート 領収書 など入れる方には 使いやすいサイズです定価税込85.800円ブランド品は全て直営店のみで 購入しています疑うような質問はご遠慮願います素材···本革財布形···長財布
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