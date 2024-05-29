✨希少✨ CELINE セリーヌ ブギーバッグ 馬車金具 ハンドバッグ

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商品詳細
⭐️ご覧頂きありがとうございます！⭐️期間限定でフォローして頂いた方を対象に、現在の表示価格の✨5%引き✨でお譲りしております！「フォローしました！」とコメントして頂ければ割引対象となります！【商品名】CELINEセリーヌブギーバッグ馬車金具ロゴゴールド金具ハンドバッグトートバッグブルーネイビー【商品説明】セリーヌのブギーバッグです！一目でセリーヌとわかる馬車金具が印象的です。USE品特有のスレはございますが殆ど目立たず、まだまだお使い頂けます！一点限りのお品物ですのでお早めにどうぞ！【サイズ】W39.5cmxH24cmxD9cm ショルダー：53cm【購入先】大手リユース店（真贋鑑定済みの正規品です。）✅当該品はUSED品です。完璧な状態をお求めの方はご遠慮下さい。着画はお断りさせて頂いております。その他ご不明がございましたら、ご気軽にコメント下さい！◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆古物商許可証/第451410012073号/神奈川県公安委員会◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆素材···レザー(本革)カラー···ブルートートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···レザー(本革)カラー···ブルー柄・デザイン···プリント(ロゴなど)
http://narcologia.ru/goods/composite416654.html
http://narcologia.ru/goods/smear692104.html
http://narcologia.ru/goods/marshal382980.html
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