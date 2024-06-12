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廃盤！ ブリー【BREE】フラミンゴ FLAMINGO 牛ヌメ革 トートバッグ
商品番号 V80442652918
商品名

廃盤！ ブリー【BREE】フラミンゴ FLAMINGO 牛ヌメ革 トートバッグ
ブランド名 ブリー
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。☺︎商品：◆廃盤！定価4.5万円ポーランド製ブリー【BREE】フラミンゴFLAMINGO牛ヌメ革レザーショルダーバッグ/トートバッグキャメル男女ok◆ブリーの名作モデル「FLAMINGO（フラミンゴ）」ショルダーバッグです。こちらは人気の高いモデル「FLAMINGOSMALL」になります。柔らかくなめされた牛革に製品染めを施し、ヴィンテージのような風合い、上品な艶感を演出した高級感溢れる逸品です。ブリー特有のヌメ革はキズや汚れが付きやすいですが、日光によく当てていただくと油脂が染み出てきて表面が強くなり、キズや汚れに強くなりますので、しっかりとお手入れしていただくと末永く愛用していただける逸品です。使い込むほどに味が出て来ますので、タウンユースやビジネスシーンにもかなり重宝すると思います。ナチュラルなデザインですので、男女を問わずご使用頂けるかと思います。現在では生産が終了してしまった貴重なモデルですので、お探しの方は是非この機会をお見逃し無い様お願い致します。☺︎生産国：MADEINPOLAND☺︎表記サイズ：SMALL☺︎実寸：(横幅)30cm(高さ)26cm(マチ)12cm(持ち手)80cm☺︎素材：牛革☺︎色：ナチュラル☺︎付属品：保存袋☺︎コンディション：部分的にシミが見られる等の多少の使用感は見られますがおおむね美品となります。内ポケットに破れの補修跡がございます。※すり替え防止の為、返品はお受けいたしません。※ご不明な点がございましたら、ご購入前にお問合せ下さいませ。※プロフィールをご一読頂けますと幸いです。その他、何点か出品しています。よろしければご覧くださいませ。⇒#seemoo76#BREE#ブリー#レザーバッグ#廃盤アイテム#レザートート#定番人気#フォロー割#リピーター割
http://narcologia.ru/goods/protein613134.html
http://narcologia.ru/goods/Addict812418.html
http://narcologia.ru/goods/preference723838.html
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