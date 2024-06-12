廃盤！ ブリー【BREE】フラミンゴ FLAMINGO 牛ヌメ革 トートバッグ



廃盤！定価4.5万円 ポーランド製 ブリー【BREE】フラミンゴ FLAMINGO ...



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名作！ブリー BREE 「FLAMINGO フラミンゴ」 牛ヌメ革 ネイチャー ...



中古】BREE ブリー トートバッグ フラミンゴ Flamingo クラシック ...



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BREE（ブリー） フラミンゴ ヌメ革 レザートートバッグ | HEAVENS DOOR



□ほぼ未使用♪ブリーBREEフラミンゴ トートバッグ□ヌメ革(かばん ...



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2023年最新】Breeの人気アイテム - メルカリ



◇ブリー BREE フラミンゴ ヌメ革 レザーショルダーバッグ/廃盤(牛革 ...



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牛革 ヌメ革 2WAYトートバッグ A4サイズ対応 ショルダー付き カワノバッグ CLASSIC SHOPPER COGNAG (コニャック)



希少廃盤！ポーランド製 ブリー BREE 牛ヌメ革 ネイチャーシリーズ ...

ご覧頂きありがとうございます。☺︎商品：◆廃盤！定価4.5万円ポーランド製ブリー【BREE】フラミンゴFLAMINGO牛ヌメ革レザーショルダーバッグ/トートバッグキャメル男女ok◆ブリーの名作モデル「FLAMINGO（フラミンゴ）」ショルダーバッグです。こちらは人気の高いモデル「FLAMINGOSMALL」になります。柔らかくなめされた牛革に製品染めを施し、ヴィンテージのような風合い、上品な艶感を演出した高級感溢れる逸品です。ブリー特有のヌメ革はキズや汚れが付きやすいですが、日光によく当てていただくと油脂が染み出てきて表面が強くなり、キズや汚れに強くなりますので、しっかりとお手入れしていただくと末永く愛用していただける逸品です。使い込むほどに味が出て来ますので、タウンユースやビジネスシーンにもかなり重宝すると思います。ナチュラルなデザインですので、男女を問わずご使用頂けるかと思います。現在では生産が終了してしまった貴重なモデルですので、お探しの方は是非この機会をお見逃し無い様お願い致します。☺︎生産国：MADEINPOLAND☺︎表記サイズ：SMALL☺︎実寸：(横幅)30cm(高さ)26cm(マチ)12cm(持ち手)80cm☺︎素材：牛革☺︎色：ナチュラル☺︎付属品：保存袋☺︎コンディション：部分的にシミが見られる等の多少の使用感は見られますがおおむね美品となります。内ポケットに破れの補修跡がございます。※すり替え防止の為、返品はお受けいたしません。※ご不明な点がございましたら、ご購入前にお問合せ下さいませ。※プロフィールをご一読頂けますと幸いです。その他、何点か出品しています。よろしければご覧くださいませ。⇒#seemoo76#BREE#ブリー#レザーバッグ#廃盤アイテム#レザートート#定番人気#フォロー割#リピーター割