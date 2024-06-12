Maison Vincent 本革キルティングチェーンショルダーバッグ ...

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商品詳細
NOBLEMaisonVincentメゾンヴァンサンキルティングチェーンショルダーバッグサイズ幅23高さ14マチ7cmほとんど使用していませんが金具部分に開閉による擦れがあります。底の部分に少しへこみがあります。（画像6枚目）※ペット、喫煙者おりません。※箱など他の付属品ありません。※プチプチに包み、箱か紙袋での発送になります。イタリア製素材···牛革(本革)キルトバッグカラー···ベージュノーブルチェーンバックキルティングショルダーバッグマトラッセ風#メゾンヴァンサン#ノーブル#MAISONVINCENT#チェーンバッグ#キルティングバッグ#ショルダーバッグ#baycrews#NOBLE
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