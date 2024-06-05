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【新品未使用】ロンシャン　あみバッグ　ショルダーバッグ　ブラック
商品番号 M28866264473
商品名

【新品未使用】ロンシャン　あみバッグ　ショルダーバッグ　ブラック
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 2,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】実用的で場所を取らない網のショッピングバッグは、廃棄物ゼロのショッピングに向けた必須のファッションアイテムです。ブラウンのロシアンレザーのトリムと独特なグレインがコントラストになったデザイン。ショッピングネットのオリジナルのハンドルは、ショルダーバッグとして持ち歩くときに使用することも、バッグの中にしまっておくこともできます。【サイズ】拡張可能:38cm(L)x31cm(H)【主な組成】コットン【金具等】ゴールド【レザーエッジ】ロシアンレザー（カウハイド）【重さ】160g外側の詳細【ストラップ長さ】31cm【ハンドルの長さ】6cm【クロージング】スナップ留め
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate725448.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic679837.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral357732.html

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