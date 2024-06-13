新品☆ hagumu リブ切り替えプルオーバー　綿100%

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今シーズン購入品です。柔らかい綿100%のプルオーバー。可愛いです！色違いで購入しましたが、同じテイストばかりになるので、新しいうちに出品します。こちらのお色はすでに完売しています。購入価格は8690円でした。お値段交渉、質問遠慮なくどうぞ〜