Leonard レオナール スポーツ 長袖ポロシャツ 美品 ペンギンプリントM

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商品詳細
レオナールスポーツの長袖ポロシャツです。サイズはMですが、ゆったり目なのでLの方も大丈夫かと思いますが下記の採寸サイズをご参照ください。ペンギンや白クマの柄がユニークですね。着古し感はなく、まだまだ普通にお使いいただけると思います。クリーニングに出してあるので、すぐに着用して頂けます！サイズ:M.綿100% 肩幅:43cm 身幅:47cm 袖丈:56cm 着丈:60cm柄・デザイン···ペンギン／白くまカラー···紺色／白袖丈···長袖季節感···春、秋#ポロスポーツ#レオナール#長袖#動物柄#ダークブルー#Leonard#M
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