未使用★ZARA デイジー　シースルーブラウス

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商品詳細
シースルーブラウスバルーン袖のお遊び感も◎。チュールやレースの透け感トップスが可愛い♡アラサーの鉄板ブランド・ZARAは、この秋も思わず買いたくなっちゃうアイテムがたくさんそろってます。中でもおすすめなトレンドど真ん中なのが、透け感のあるチュールやレースもの。パッと見華やかだし女らしいし、コーデの鮮度が格段にアップします。Mサイズ身幅51着丈60カラー···ホワイト柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋、冬
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