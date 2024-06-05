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FRAY I.D ノースリーブ
商品番号 P19292249806
商品名

FRAY I.D ノースリーブ
ブランド名 フレイアイディー
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用してクリーニングに出しました。定価16500円　　シックな秋カラーのノースリーブです。レース部分がとても上品で可愛いです！スカート、パンツ共に、インでもアウトでも可愛いと思います(o^^o)着る幅は広いかと思います。　87
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