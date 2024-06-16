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FURFUR 【スーパーマリオ 限定商品】ユニセックスＴシャツ美品
商品番号 G50108273978
商品名

FURFUR 【スーパーマリオ 限定商品】ユニセックスＴシャツ美品
ブランド名 ファーファー
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

綺麗です♪※こちらの商品はユニセックスに着用頂くことが出来ます世界中で人気のスーパーマリオとパルコがコラボした企画の一環として、FURFURよりスペシャルアイテムがリリース！【IVR・PNK】キノピオが駆け回る可愛らしいプリントに、FURFURの躍動感のあるロゴを掛け合わせたグラフィックが楽しいTシャツ。
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