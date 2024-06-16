FURFUR 【スーパーマリオ 限定商品】ユニセックスＴシャツ美品

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綺麗です♪※こちらの商品はユニセックスに着用頂くことが出来ます世界中で人気のスーパーマリオとパルコがコラボした企画の一環として、FURFURよりスペシャルアイテムがリリース！【IVR・PNK】キノピオが駆け回る可愛らしいプリントに、FURFURの躍動感のあるロゴを掛け合わせたグラフィックが楽しいTシャツ。