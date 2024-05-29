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studio CLIP ミッフィー 缶筒ケース付き刺繍ポケットTシャツ
商品番号 L72964071747
商品名

studio CLIP ミッフィー 缶筒ケース付き刺繍ポケットTシャツ
ブランド名 スタディオクリップ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・新品未使用DickBruna×studioCLIP缶筒ケース付き刺繍ポケットTシャツ〔DickBrunaコラボ〕ファミリー02今年は家族とおともだちをテーマにしたコラボレーションボリスのアイテムが新登場！胸元のポケットにキャラクターのワンポイント刺繍を施した半袖Tシャツ。USAコットン100％の素材を使用し、裏面のネックラインにはキャラクターをプリントしたテープを付けました。胸元の刺繍と同柄の缶付きで、缶は小物入れにしたり、プレゼントにもおすすめです。フェイス型のタグシール付きです。サイズ着丈66cm、肩幅54cm、胸囲115cm、袖丈18.5cm、天幅18cm素材Tシャツ：綿100％ケース：ブリキ#ミッフィー#miffy#ディックブルーナ#DickBruna#スタディオクリップ#studioCLIP#スタディオクリップディックブルーナ#スタディオクリップミッフィー#ミッフィーTシャツ#スタディオクリップミッフィーTシャツ他にもミッフィーグッズ等たくさん出品してます☺︎出品一覧はこちらです→#miffy0330
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