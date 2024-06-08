[スナイデル] ジャガードキャミナロージャンスカ Mサイズ

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柄・デザイン...花柄カラー...グレーカップ...カップなし季節感...春,秋,冬[スナイデル]ジャガードキャミナロージャンスカSWFO225144レディースサイズ：１（Mサイズ）着丈127cmウエスト72cmヒップ98cm裾幅102.5cm「SNIDEL」オリジナルの柄をジャカードで表現したエレガントなジャンスカ。ミニマムなナローシルエットで生地の持ち味を存分に活かし、1枚でも華やかな仕上がりに。メリハリのあるルックスでスタイルアップ効果は絶大です。存在感たっぷりのデザインなので、インにはシンプルなリブニットを合わせるのがおすすめ。●状態：【未使用に近い】素人保管ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：ペット・喫煙者はおりません。●簡易包装にて発送します。ご了承願います。アウトレット品などのため、完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。気持ちの良いお取引をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。13-578