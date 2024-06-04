【regleam】ロング スリット Tシャツ｜フリーサイズ

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ブランド：regleamリグリーム商品名：ロングスリットTシャツ｜LONGSLITTEEサイズ：フリーサイズカラー：ホワイト 白■平置きサイズ 着丈 110cm身幅 51cm肩幅 48cmスリット丈 54.5cm袖幅 21.5cm袖丈 17.5cm✴︎若干の誤差はご容赦ください定価：7,500円購入時期：2020年7月購入後3回程の着用です。その後クローゼット保管。汚れなど無く美品かと思いますが、中古品となりますのでご理解頂ける方に。どんな体型の方にもマッチすると思います。生地もしっかりしていて上品さがあります。（公式より引用）バックシャンなロング丈のTシャツはスリットも長めに入れてデザイン性も重視したリラックスウェア。デニムやワイドパンツなどボトムの組み合わせで色々なスタイルをお楽しみいただけます。長めの袖は無造作に折り曲げて着用していただくのもおすすめ。ワンマイルのお出かけやおうちの中でも気分の上がるTシャツです。ロンハーマン ザラ