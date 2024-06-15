CHANEL　シャネル長財布　ギャランティカード

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カラー...ベージュ財布形...長財布傷汚れ 色移り ヨレなどあります状態は良い方ではないですが、シャネルの作りなのでしっかりしてます 神経質な方はご注意下さい 致命的なダメージはありません平置きサイズ 縦 11cm 横 18cm素人寸法の為 多少の誤差はご容赦下さい状態、寸法などは写真を参考にお願い致します宜しくお願い致します管理番号230912017