新品未使用未開封　エルメス ミニポップH ピアス　黒　ブラック　シルバー

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商品詳細
今月国内百貨店エルメス購入新品未使用未開封ブラック✖️シルバープレゼントにそのままお渡しできます。 ショッパー付 店名付の物は付属致しませんので、宜しくお願い致します。ご理解の上、神経質な方はご遠慮下さいませ。宜しくお願い致します。バーキンケリーピコタンボリードシルバーリングピアス
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