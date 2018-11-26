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TORY BURCH（トリーバーチ）チェーンショルダーバッグ
商品番号 K11849652580
商品名

TORY BURCH（トリーバーチ）チェーンショルダーバッグ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にトリーバーチの店舗にて購入しました。最近は使用しなくなりましたので出品します。財布と携帯が入るサイズです。斜めがけできるので便利です。全体的に綺麗な方だと思いますが、若干角スレがあるのと、型崩れもあります。写真でご確認ください。サイズ:横24縦16幅5（cm）平置き実寸です。素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。素材···牛革(本革)カラー···ブラック種類···ミニショルダーバッグその他:専用の収納袋付き
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